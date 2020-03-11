Batman’da umreden dönen üç kişi, ‘corona’ şüphesiyle gözetime alındı

Batman’da Suudi Arabistan’dan umreden dönen üç kişi, corona virüsü şüphesiyle gözetim altına alındı.

Fotoğraf: DHA

Suudi Arabistan, virüs önlemleri nedeniyle umreyi askıya almıştı. Türkiye, Suudi Arabistan’dan dönenleri sağlık kontrolünden geçirmişti. Ülkenin farklı noktalarında umreden dönen bazı kişiler gözetim altına alınmıştı. Şimdiye dek, Avrupa’dan gelen bir Türk vatandaşında virüse rastlanmıştı.

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Batman’da üç kişinin kontrolleri sırasında öksürük ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlendi. Bu kişiler gözlem altına alınmaları için Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

DHA’nın haberine göre il sağlık müdürlüğü yetkilileri, gözlem altına alınanların tahlil sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.