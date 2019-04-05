Batman’da taciz şüphelisine linç girişimi

Batman’da okul çıkışında öğrencileri taciz ettiği öne sürülen bir kişi otomobilinde mahalle sakinlerince linç edilmek istendi. Şüpheli, polis tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.
Güneykent Mahallesi’ndeki Karatay İlkokulu’nda okuyan bazı öğrencilerin ders çıkışında okulun önünde bekleyen kişi tarafından taciz edildiği iddia edildi.
Haberi duyan mahalleli, okulun önüne giderek taciz şüphelisinin içinde bulunduğu otomobile saldırdı.
Otomobilin camları kırılırken, ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, mahalle sakinlerini güçlükle sakinleştirirken, saldırıya uğrayan taciz şüphelisi ise gözaltına alındı.