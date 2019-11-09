Diken

Yaramazlara biraz batar!

Batman’da Suriye asıllı IŞİD’li yakalandı

Batman’da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan IŞİD’li İ.E., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, IŞİD’in faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda hareket geçen ekipler, IŞİD’in propaganda faaliyetleri ve taban genişletme çalışmalarını yürüttüğü, çatışmaya katıldığı, IŞİD’in görüşleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen, Suriye uyruklu İ.E.’yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Reklam

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan İ.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SON HABERLER

Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizi kovamayız, bombaların altına gönderemeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki Suriyeli göçmenleri kast ederek, “O kardeşlerimizi evlerine, topraklarına inşallah oradaki durumlar hal yoluna girdiği zaman zaten kendileri de gidecektir. Ama biz kovamayız, onları bombaların altına gönderemeyiz. Çünkü bizim kardeşlik anlayışımız bu” dedi.

İmamoğlu: İstanbul ve Berlin, iki demokrasi kahramanı, alkışlamak lazım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün, davet edildiği, Almanya’nın başkenti Berlin’de, ‘Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 30’uncu yıldönümü etkinlikleri’ne katıldı. İmamoğlu, İstanbul ve Berlin’in ‘iki demokrasi kahramanı şehir’ olduğunu söyledi.

ABD dışişleri bakanı: Suriye’ye saldırı kararı Erdoğan’a ait, biz karşı çıktık

Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıldönümü etkinliklerine katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, etkinlik katılımcılarının sorularına verdiği yanıtta, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye saldırı kararı aldığını ve bu kararın sorumluğunun Erdoğan’da olduğunu’ belirterek, bu karara Almanya ve Fransa ile birlikte itiraz ettiklerini söyledi. Pompeo, ‘Suriye’den çekilmediklerini, IŞİD ile mücadeleye devam kararı aldıklarını’ ifade ederek, ‘Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) desteğin süreceğini’ duyurdu.

Barolar Birliği, şart sağlanmasına rağmen seçimi reddetti: Başkanlık koltuğu boşalırsa

Aralarında Ankara ve İstanbul barolarının da bulunduğu oniki baronun ‘olağanüstü genel kurul’ talebiyle yaptığı başvuru, şekil şartı da sağlanmasına rağmen, Türkiye Barolar Birliği Yönetim kurulu tarafından reddedildi. Barolar Birliği’nin ret gerekçesinde, “Her ne kadar sayıya ilişkin şekil şartı gerçekleşmiş olsa da, olağanüstü genel kurulun seçimli yapılabilmesi, sadece başkanlık makamının boşalması durumunda olabilir” dendi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...