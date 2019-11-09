Batman’da Suriye asıllı IŞİD’li yakalandı

Batman’da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan IŞİD’li İ.E., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, IŞİD’in faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda hareket geçen ekipler, IŞİD’in propaganda faaliyetleri ve taban genişletme çalışmalarını yürüttüğü, çatışmaya katıldığı, IŞİD’in görüşleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen, Suriye uyruklu İ.E.’yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Jandarmadaki sorgusu tamamlanan İ.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı.