Batman’da PKK’lılarla çatışma: İki asker hayatını kaybetti

Batman’ın Kozluk ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada iki asker hayatını kaybetti. Çatışmada bir PKK’lının öldürüldüğü kaydedildi.

Batman valiliğinden yapılan açıklamada, il jandarma komutanlığı ekiplerince, bugün saat 03.40’ta, Kozluk ilçesi Kumlupınar Köyü Kocabey mezrası bölgesinde yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada bir PKK’lının öldürüldüğü belirtildi. Yürütülen operasyon sırasında yaralanan iki askerin Kozluk Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi.