Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Batman’da PKK’dan çifte saldırı: Bir öğretmen hayatını kaybetti


 

Batman’daki çifte saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetti, ikisi asker dört kişi yaralandı.

Valiliğin bilgilendirmesine göre, saat 11.30 sıralarında iki PKK’lı, Kozluk ilçesinde gasp ettikleri araçla Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık’ın özel aracına silahlı saldırı düzenledi.

Belediye başkanının olmadığı aracı başkanın bir yakını kullanıyordu. Saldırıda başka araçta olan bir öğretmen hayatını kaybetti, bir yurttaş hafif yaralandı.

İkinci saldırı

Olay yerinden kaçan araca Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önündeki yol kontrolüne geldiğinde ‘Dur’ ihtarı yapıldı.

İhtara uymayan araçta bomba infilak ettirildi. Saldırıda ikisi asker biri yurttaş üç kişi yaralandı.

Yaralılar Batman Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

SON HABERLER

Reina katliamı sanığı: 15 Temmuz’da sokağa çıktım, Türklük şuurum var

Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği katliamı gerçekleştiren IŞİD’li Abdülkadir Maşaripov’la aynı hücreden olduğu iddia edilen tutuklu Abuliezi Abuduhamiti ifadesinde IŞİD üyesi olmadığını belirterek, “15 Temmuz’da sokaklara çıkmış bir insanım. Benim Türklük şuurum var” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...