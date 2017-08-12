Batman’da patlayıcı infilak etti: İki asker yaşamını yitirdi

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Batman’ın Kozluk ilçesinde askeri birliğin geçişi sırasında PKK’lıların önceden yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti.

Kozluk’a bağlı Gümüşörgü Köyü Jandarma Karakolu bölgesinde bu sabah saat 07.45’te Jandarma Özel Harekat timleri arazi arama- tarama faaliyetine başladı. PKK’nın önceden yerleştirdiği patlayıcı, üzerine basılmasıyla infilak etti. Patlamada iki asker hayatını kaybetti.

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Batman Valiliği, iki askerden birinin uzman çavuş, birinin de uzman onbaşı olduğunu belirterek, patlayıcının araziye basma düzenekli olduğunu kaydetti.

Ölen askerlerden birinin 27 yaşındaki Jandarma Özel Harekat Uzman Onbaşı Şahan Sezer olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki Sezer göreve başlayalı sadece bir hafta olmuştu.