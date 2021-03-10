Batman’da okul servisi devrildi: İki öğrenci hayatını kaybetti

Batman’ın Sason ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre iki öğrenci öldü, 22 öğrenci yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, ilçeye bağlı Gürgenli köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Reklam

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki ve Batman’daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.