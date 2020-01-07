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Yaramazlara biraz batar!

Batman’da korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: Bir ölü, iki yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde, güvenlik korucusu Şakir Erikli (33) nöbet arkadaşlarına ateş açtı. Erikli’nin kuzeni Veysi Erikli (22) hayatını kaybederken, diğer iki korucu yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Ünsaldı Jandarma Karakolu’nda dün gece meydana gelen olayda, Erikli, henüz bilinmeyen bir sebeple birlikte nöbet tuttuğu silah arkadaşlarına uzun namlulu silahla ateş açtı.

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Açılan ateşte Erikli’nin kuzeni, bir çocuk babası Veysi Erikli olay yerinde yaşamını yitirdi, güvenlik korucuları Yakup Kıral ve Orhan Avcı ise yaralandı.

Yaralılar tedavi için Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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