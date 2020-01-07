Batman’da korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: Bir ölü, iki yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde, güvenlik korucusu Şakir Erikli (33) nöbet arkadaşlarına ateş açtı. Erikli’nin kuzeni Veysi Erikli (22) hayatını kaybederken, diğer iki korucu yaralandı.
Ünsaldı Jandarma Karakolu’nda dün gece meydana gelen olayda, Erikli, henüz bilinmeyen bir sebeple birlikte nöbet tuttuğu silah arkadaşlarına uzun namlulu silahla ateş açtı.
Açılan ateşte Erikli’nin kuzeni, bir çocuk babası Veysi Erikli olay yerinde yaşamını yitirdi, güvenlik korucuları Yakup Kıral ve Orhan Avcı ise yaralandı.
Yaralılar tedavi için Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.