Batman’da kent merkezinde PKK operasyonu: Bir polis hayatını kaybetti

Batman’da kent merkezinde PKK’ya yönelik operasyonda 49 yaşındaki polis Birol Öztekin hayatını kaybetti.

Kent merkezinde bulunan Hilal Mahallesi’ndeki bir eve bugün akşam saatlerinde özel harekat polislerinin desteğiyle terörle mücadele şube tarafından operasyon düzenlendi.

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DHA’nın haberinde, bombalı eylem hazırlığındaki PKK’lı Adnan Aktaş’ın teslim olması yönündeki çağrılara ateş açarak karşılık verdiği belirtildi.

Aktaş’ın, binanın koridorundaki dört yaşındaki çocuğu rehin aldığı ve siper olarak kullandığı ifade edildi.

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Terörle mücadele şubesinde görevli polis Öztekin, çıkan çatışmada PKK’lıyı öldürürken kendisi de yaralandı. Çocuk ise yara almadan ailesine teslim edildi.

Öztekin ağır yaralı olarak Özel Yaşam Hastanesi’ne götürüldü ancak burada hayatını kaybetti.

Evdeki aramada tabanca ile iki el bombası bulundu.

Öztekin’in haberi, memleketi Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki anne ve babasının daha önce yaşamlarını yitirmesi üzerine Batman’da bulunan eşi ile İstanbul’da oturan ablasına emniyet yetkililerince verildi.

Üç çocuk babası Öztekin’in cenazesisinin eşinin belirleyeceği adreste toprağa verileceği öğrenildi.