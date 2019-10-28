Batman’da işçileri taşıyan servis devrildi: Bir ölü, 10 yaralı

Batman’da, sabah saatlerinde işçileri taşıyan bir servis şarampole yuvarlandı. Kazada bir işçi hayatını kaybetti dördü ağır 10 yaralı var.

Fotoğraf: DHA

Kozluk ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaşanan kazada minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Ziyaret köyünden Batman’a giderken yaşanan kazada işçilerden Mahsum Aksoy, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan dördünün sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.