Batman’da iş cinayeti: Göçükte kalan belediye işçisi hayatını kaybetti

Batman’da meydana gelen göçükte çalışma halindeki belediye işçisi 50 yaşındaki Mehmet Mehdi Tenha hayatını kaybetti.

Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (BASKİ) ekiplerinin İpragaz mahallesindeki kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

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Belediye işçisi Mehmet Mehdi Tenha, toprak yığınının altında kaldı. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

İşçilerin girişimiyle yoğun uğraşlar sonucu toprak altından Tenha’nın cansız bedeni çıkarıldı. Tenha’nın cenazesi, otopsi için Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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15 dakikalık yaşam savaşı

BASKİ’de görevli Ahmet Çelik, Tenha’nın hemen yanında toprak altında kaldığını ifade ederek, “Birlikte kazı yapıyorduk. Yaklaşık dört buçuk metre derinlikte boru döşediğimiz anda, birden göçük yaşandı. Mehdi ağabeyin göçük altında kaldığını fark ettik. 15 dakika süreyle yüzünde biriken toprağı kaldırdık ama nefesi kesilmişti. Üzüntümüz büyük” dedi.

Tenha’nın cenazesi yakınları ve mesai arkadaşları tarafından alınıp merkez Kanatlı mezrasında toprağa verildi.