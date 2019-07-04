Batman’da inşaatta çalıştırılan çocuk elektrik akımına kapılıp ağır yaralandı

Batman’da bir hastane inşaatında çalıştırılan 17 yaşındaki B.U. elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Fotoğraf: Google

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Gültepe Mahallesi’nde yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin inşaatında kaynakçı olarak çalışan B.U., ölçü almak istediği sırada yüksek gerilim hattına kapıldı.

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Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.U.’nun vücudunda birinci derece yanık oluştuğu belirtildi.

B.U., ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi.





