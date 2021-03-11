Batman’da iki öğrencinin hayatını kaybettiği kazada servis sürücüsü gözaltına alındı

Batman’ın Sason ilçesinde iki öğrencinin hayatını kaybettiği, 25 öğrencinin yaralandığı kaza nedeniyle öğrenci servisinin sürücüsü gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Vali Hulusi Şahin, kazayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nca görevlendirilen müfettişlerin idari soruşturmayı sürdürdüğünü dile getiren Şahin, “15 öğrencimizin hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Bunlardan ikisinin durumu biraz daha ağır seviyede. Diğerlerinin durumu iyi. Ağır olan iki hastamızın da durumu iyiye gidiyor” dedi.

AA’nın aktardığına göre kazada yaralanan servis şoförünün, taburcu edilmesinin ardından savcılık talimatıyla gözaltına alındığını aktaran Şahin, konuyla ilgili Din Hizmetleri Genel Müdürü Nazif Yılmaz’ın da ilçede bulunduğunu belirtti.

Minibüste olması gerekenin üstünde yolcu bulunduğunu bildiren vali şunları söyledi: “Hemen hemen iki katı kadar yolcu olduğunu görüyoruz. İki tane de tekstil işçisi var. Dolayısıyla burada hem adli hem de idari soruşturmayı gerektirecek ihmaller ve cürümler olduğunu görüyoruz.”

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Batman’ın Sason ilçesinde dün öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu kardeşler S.B ve Y.B. hayatını kaybetmiş, sürücü ile 25 öğrenci yaralanmıştı.