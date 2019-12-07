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Yaramazlara biraz batar!

Van ve Batman’da dört HDP’li belediye başkanı görevden alındı

Batman’ın Beşiri beldesi ve Van’ın üç ilçe belediyesindeki HDP’li başkanlar görevden alınarak kayyım atandı.

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü belde belediyesinin HDP’li başkanı Osman Karabulut görevden alındı. HDP’li başkanın yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı görevlendirildi.

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Osman Karabulut. (Fotoğraf: DHA)

Valiliğin açıklamasında Osman Karabulut hakkında Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan açılan davanın sürdüğü, görevlendirmenin adli süreç göz önünde bulundurularak yapıldığı dile getirildi.

Van’da üç ilçeye kayyım

Van’da dün başkanları gözaltına alınan Başkale, Muradiye ve Özalp İlçelerine kayyım atandı.

Başkale’de Erkan Acar yerine kaymakam Asım Solak, Özalp’te Yakup Almaç yerine kaymakam Abdulkadir Çelik, Muradiye’de de Yılmaz Şalan yerine kaymakam Erkan Savar atandı.

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Valiliğin açıklamasında Acar’ın ‘terör örgütü propagandası yapmak’, Almaç’ın da ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘suçu ve suçluyu kayırma’ iddiasıyla Van 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamasının sürdüğü belirtildi.

Şalan hakkında da ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan soruşturmanın yürütüldüğü kaydedildi.

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