Diken

Yaramazlara biraz batar!

Batman’da çocuk kavgası, ‘büyük kavgası’na dönüştü: İki ölü, iki yaralı

Batman’ın Beşiri ilçesinde iki çocuk arasında çıkan kavgaya büyükler de katıldı. Silah ve bıçağın da kullanıldığı kavgada, Arif Yıldırım (65) ile Berfin Çiftçi (12) öldü, iki kişi de yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Olay, öğle saatlerinde Beşiri ilçesinde meydana geldi. İkiköprü beldesinde Yıldırım ile Cengiz ailelerinin çocukları arasında kavga çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini gören büyükler de kavgaya tutuştu. Büyüyen kavgada, silah ve bıçaklar da kullanılırken, Arif Yıldırım, Berfin Çiftçi ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Reklam

Belde sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayın çıktığı mahalleyi güvenlik çemberine alırken, sağlık görevlileri kavgada yaralananlara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye taşıdı.

Batman Bölge Devlet Hastanesi’nin acil servisine alınan yaralılardan Arif Yıldırım ile Berfin Çiftçi, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi sürerken, jandarma ekiplerince kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.

SON HABERLER

Ankara Barosu: Dışişleri personeline işkence, savcılık soruşturmasında

Eski Dışişleri Bakanlığı personeline yönelik gerçekleştirilen ‘FETÖ‘ operasyonunda gözaltına 105 eski çalışana yapılan işkence ile ilgili olarak Ankara Barosu’nun hazırladığı rapora, önceki gün Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce tarafından verilen yanıttaki, ‘İşkence iddialarının FETÖ tarafından organize edildiği’ iddiasına Ankara Barosu sert tepki gösterdi.

ABD Savunma Bakan vekili: Duruşumuz değişmedi, Akar’ı arayacağım

ABD Savunma Bakan vekili Mark Esper, karşı çıktıkları Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’te teslimatının başlamasıyla ilgili ilk kez konuşarak, konu ile ilgili duruşlarının değişmediğini, Milli Savınma Bakanı Hulusi Akar’ı telefonla arayacağını açıkladı.

Gül’den ‘No comment’

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendi ismini taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılmak için geldiği Kayseri’de, S-400 ve kurulacağı öne sürülen yeni partiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Yavuz sondaj gemisi, Magusa açıklarında

Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz araması için gönderdiği ikinci hidrokarbon sondaj gemisi Yavuz, seyrüsefer verilerine göre adanın kuzeydoğusunda, sondaj yapacağı Magusa körfezine yaklaştı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...