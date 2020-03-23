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Yaramazlara biraz batar!

Batman ve Diyarbakır’da beş HDP’li belediye başkanına gözaltı

Batman ve Diyarbakır’da toplamda beş HDP’li belediye başkanı gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Savcılığın gözaltı kararı üzerine polis ekipleri bu sabah harekete geçti. Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, Diyarbakır’da Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan emniyete götürüldü.

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Polis, gözaltına alınan HDP’li başkanların görev yaptığı belediye binalarını aradı. Adı açıklanmayan bir belediye başkanı hakkında daha hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi.

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