Batman valisi Hasankeyf’te: Patlayıcı yok, kayaları dağcılar düşürüyor

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Batman Valisi Ahmet Deniz, Hasankeyf’te riskli kayaların düşürülmesinin hiçbir patlayıcı kullanılmadan, dağcılar tarafından yapıldığını söyledi.

Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, bölgedeki kayaların dinamit tarzı patlayıcılarla düşürüldüğünü duyurmuştu.

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Hasankeyf Kaymakamlığı’nı ziyaret eden vali Deniz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere konuşan vali, Hasankeyf’te yoğun bir çalışma olduğunu, kayaların tehlike arz ettiğini söyledi.

Deniz, şunları kaydetti: “Bunlar kontrollü bir şekilde uzmanlarımızın ve bilim heyetinin denetiminde hiçbir patlayıcı kullanılmaksızın tamamen dağcılar vasıtasıyla düşürülüyor. Mağaraların bir kısmı dolgu yapılarak iyileştiriliyor. Buralarda da birtakım dezenformasyonlar, çürümeler var. Tamamen tarihi dokuya zarar vermeden çalışmalar devam ediyor. Tehlike arz eden alanların temizlenmesi ve güçlendirme çalışmalarından sonra kale yeniden turizme ve vatandaşların ziyaretine açılacaktır.”

Hasankeyf’te tehlike arzeden kayaların kaldırılması esnasında dinamit kullanılması kesinlikle söz konusu değildir. pic.twitter.com/voObX7g5Di — Ahmet Deniz (@denizahmet111) 15 Ağustos 2017

Deniz, tehlike arz eden 500 ton ağırlığındaki bir kayanın sadece insan gücüyle düşürüldüğünü ifade ederek, “Kayanın düşmesi sonucu oluşan toz bulutu herhangi bir patlayıcı madde kullanılmasıyla değil, kayanın çok zayıf olmasından kaynaklıdır” dedi.

Deniz, kayaların, düşürülmediği takdirde canlılar ve kültürel varlıklar için büyük risk oluşturduğunu kaydetti.

Vali, “Yeni Hasankeyf butik, Türkiye’nin örnek ilçelerinden bir tanesi olacak” dedi.