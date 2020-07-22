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Batman belediyesinin HDP’li eski başkanı Demir tutuklandı

İçişleri Bakanlığı’nca hakkındaki ‘terör soruşturması’ nedeniyle görevden uzaklaştırılan Batman belediyesi eski başkanı HDP’li Mehmet Demir tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, Batman’da ‘terör soruşturması’ kapsamında aralarında 23 Mart’ta gözaltına alınarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılan Demir’in de bulunduğu 12 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.

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Demir, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

HDP’li eski belediye başkanı, dün gözaltına alınmıştı.

Sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Demir’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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Batman belediyesinin HDP’li eski başkanı Demir’e gözaltı

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