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Yaramazlara biraz batar!

Batman belediyesinin HDP’li eski başkanı Demir’e gözaltı

İçişleri Bakanlığı’nca hakkındaki ‘terör soruşturması’ nedeniyle görevden uzaklaştırılan Batman belediyesi eski başkanı HDP’li Mehmet Demir gözaltına alındı.

Fotoğraf: Arşiv

AA’nın haberine göre, Batman’da ‘terör soruşturması’ kapsamında aralarında 23 Mart’ta gözaltına alınarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılan Demir’in de bulunduğu 12 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.

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Demir, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Eski Batman belediye başkanı HDP’li Demir serbest bırakıldı

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