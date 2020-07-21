Batman belediyesinin HDP’li eski başkanı Demir’e gözaltı

İçişleri Bakanlığı’nca hakkındaki ‘terör soruşturması’ nedeniyle görevden uzaklaştırılan Batman belediyesi eski başkanı HDP’li Mehmet Demir gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre, Batman’da ‘terör soruşturması’ kapsamında aralarında 23 Mart’ta gözaltına alınarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılan Demir’in de bulunduğu 12 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.
Demir, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.