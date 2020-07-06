Batman belediyesi eşbaşkanı ve meclis üyeleri gözaltına alındı

Belediye Meclis Toplantısı’na katılmaları engellenen Batman Belediyesi Eşbaşkanı Songül Korkmaz ve yedi meclis üyesi ile HDP İl Eşbaşkanı Ömer Kulplu gözaltına alındı.

Fotoğraf: MA

MA’nın haberine göre, belediyede corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen meclis toplantıları, yeniden düzenlenmeye başlandı. Temmuz ayı meclis toplantısına katılmak isteyen aralarında Korkmaz ve meclis üyelerinin de bulunduğu grubun binaya girişi engellendi.

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Dokuz gözaltı

Engellenen HDP’li meclis üyelerinin, engellemeyle ilgili tutanak tutulmasını ve meclis toplantısının yapılmayacağına ilişkin belge talepleri yerine getirilmedi. Bunun üzerine belediye binasına girmeye çalışan meclis üyeleri gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Korkmaz’ın yanısıra, meclis üyeleri Şükran Çelebi, Gizem Oğurlu, İlkay Alagöz, Şehriban Aydın, Ayşe Önal, Recep Yargı, Şirin Şen ile HDP Batman İl Eşbaşkanı Ömer Kulplu’nun olduğu öğrenildi.

‘Belge istedik vermediler’

Meclis üyelerinden Salih Çetinkaya, seçilmiş meclis üyeleri olduklarını hatırlatarak şöyle devam etti: “Belediyede bizim telefonlarımız var, toplantının olmayacağına dair bir bilgilendirme de yapılmadı. Biz ise belge istedik, bunu da getirmediler ve arkadaşlarımız belediye girmek istediği için gözaltına alındı.”