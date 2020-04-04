Batman başsavcılığı: Bazı adli suçluların karıştığı münferit olay, kontrole alındı

Batman başsavcılığı, kentteki M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşanan olayın kontrole alındığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nden bu akşam dumanların yükseldiği görülmüş, cezaevine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

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Başsavcılığın yazılı açıklamasında, akşam saatlerinde bazı adli suçluların karıştığı ‘münferit bir olay’ın meydana geldiği dile getirildi.

Açıklamada, cezaevinde normal işleyişe dönüldüğü belirtilerek, “Olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır” ifadesine yer verildi.