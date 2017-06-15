Batılı akademisyenlerden Türkiye’ye boykot çağrısı: Suça ortak olmayın

ABD ve bazı Avrupa ülkelerindeki akademisyenler, “Türkiye üniversitelerindeki suçlara ortak olmayın” diyerek Türkiye yükseköğretim sistemine karşı akademik boykot çağrısında bulundu.

Boykot çağrısında, gerekçe olarak ‘Barış İçin Akademisyenler’e yönelik linç kampanyası, özerklik, akademik özgürlük ve doktriner olmayan bilgi üretimi gibi yükseköğretimin belli başlı uluslararası standartlarının ihlali gösterildi.

Boykotun amacı ihraç edilenlerin işlerine geri döndürülmesi ve olağanüstü hal rejimi altında giderek şiddeti artan akademisyenlere yönelik baskıların sonlandırılması. Özellikle ‘baskılara suç ortağı’ olmuş üniversiteler ve yükseköğretim kurumları hedefte.

Çağrıda boykot için şu yöntemler sıralandı:

*Akademik özgürlükleri ve yükseköğretimin uluslararası normlarını ihlal etmekte olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’yla (TÜBİTAK) bütün işbirliklerinin askıya alınması,

*Sadece akademik özgürlükleri ve yüksek öğretimin uluslararası normlarını ihlal etmekle kalmayıp, aynı zamanda istihbarat kurumlarının üniversitelerdeki uzantısı olarak suç ortaklığı yapmış üniversitelerin rektörleriyle bütün işbirliklerinin askıya alınması,

*Bütün YÖK ve TÜBİTAK çalışanlarının ve suç ortağı üniversitelerin rektörlerinin (liste için tıklayınız) profesyonel, ticari ve eğitimle ilgili kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması,

*Suç ortağı üniversitelerle yapılacak bütün araştırma işbirliklerinin askıya alınması (liste için tıklayınız),

*YÖK, TÜBİTAK veya suç ortağı herhangi bir üniversite tarafından Türkiye içinde ve dışında düzenlenecek ve/veya desteklenecek bütün akademik ve profesyonel konferans, çalıştay ve seminerlere katılımın askıya alınması,

İlk imzacı listesinde 408 akademisyen

Öğrenci değişimi hakkında düzenleme ve anlaşmalar, ayrıca Türkiye’deki akademisyenlerin ziyaretçi araştırmacı ya da benzer pozisyonlar için yurtdışındaki üniversitelere yaptıkları bireysel başvurular boykot kapsamında değil.

Kampanyanın 408 kişilik ilk imzacı listesinde Fransa, İsviçre, Hollanda, Britanya, Almanya, ABD, İtalya, İsrail, Irak gibi birçok ülkeden akademisyen bulunuyor.