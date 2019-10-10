Batıkent’teki ‘köpek katliamı’nın tanığı: Kemik attılar, hayvanlar titremeye başladı

EFE SÖNMEZ

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Ankara’da çok sayıda köpeğin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin davada sanıkların adli kontrolün kaldırılması talebi reddedildi. Bir görgü tanığı, ölen köpeklerin ‘son anları’nı anlattı.

Fotoğraf: Twitter/@hakim_komite

Yenimahalle ilçesindeki Batıkent semtinde 9 Nisan akşamı bir araçtan köpeklerin bulunduğu bölgeye zehirli tavuk eti bırakılmıştı. 16 köpek etleri yedikten sonra ölürken, bazı köpekler de kliniklere götürülerek tedaviye alınmıştı. Olayın ardından üç kişiye dava açılmıştı.

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Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmada üç tutuksuz sanık Musa D., Levent Ö. ve Aydın G. hazır bulundu. Taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

Sanıklar suçlamaları reddetti

İddianamede köpeklerin tavuk etiyle zehirlenerek öldürüldüğü belirtilmişti. Tüm sanıklar, olay günü ellerinde tavuk değil et olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

Duruşmada tarafların tanıkları dinlendi. Sanıkların tanığı olarak mahkemede bulunan kasap, sanıklara büyük kemikler verdiğini, bunlar için para almadığını dile getirdi. Kasap, ayrıca sanıklara verdiği etin tavuk değil inek eti olduğunu da anlattı.

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‘Kemik atılınca köpekler titremeye başladı’

Mahkemede müştekilerin tanığı olarak dinlenen bir kişi ise köpekleri zehirleyenlerin sanıklar olduğunu öne sürdü. Görgü tanığı, “Bu kişileri gördüm. Köpeklere kemik atıldı, hayvanlar daha sonra titremeye başladı” dedi.

Sanıkların taleplerine ret, bilirkişiden rapor talebi

Mahkeme, sanıkların haftada üç gün imza verme şeklinde olan adli kontrolün kaldırılması talebini reddetti. Gelecek duruşmada, olaya ilişkin kamera görüntülerinin salonda izletilmesine hükmeden mahkeme, üç kişilik bilirkişi heyetinin atanarak onlardan gelecek raporun beklenmesini de istedi. Arasında veteriner ve ilaç uzmanı bulunan bilirkişiler, kullanılan ilacı ve hayvana etkilerini inceleyecek. Duruşma 18 Ocak 2020’ye ertelendi.

‘Bundan sonrası için caydırıcı olabilir’

Duruşmaya, davaya müdahil kurumlardan biri olan Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu adına avukat İpek Yılmaz katıldı.

Diken’e konuşan Yılmaz, sanık ve kasabın ifadelerinin çelişkili olduğunu, bunun kamera görüntüleriyle saptandığını dile getirerek “Sanıkların ifadelerini birleştiremiyorsunuz. Hepsi ayrı şeyler söylüyor” diye konuştu.

Yılmaz şöyle devam etti: “Köpek zehirleme konusunda ağır ceza mahkemesinde açılan ilk dava bu. Dava, emsal niteliğinde. Bu bile çok büyük bir şey. Bundan sonrası için caydırıcı olabilir.”