Batıkent’teki köpek katliamı davası: Sanıklar duruşmaya gitmezse tutuklanacak

Ankara’da çok sayıda köpeğin zehirlendiği olayın ardından dava açılan üç sanığın adli kontrol şartları sıkılaştırıldı.

Fotoğraf: Twitter/@hakim_komite

Yenimahalle ilçesindeki Batıkent semtinde 9 Nisan akşamı bir araçtan köpeklerin bulunduğu bölgeye zehirli tavuk eti bırakılmıştı. 16 köpek etleri yedikten sonra ölürken, bazı köpekler de kliniklere götürülerek tedaviye alınmıştı. Olayın ardından üç kişiye dava açılmıştı

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Müdahil olmak istediler

Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmada sanıklardan ikisi hazır bulundu.

Duruşmada Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Ankara Barosu Toplumsal Davalar ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Adana Barosu ve Ekoloji Kolektifi Derneği avukatları müdahillik talebinde bulundu.

‘Can çekişirken gördük’

Tutuksuz sanık Musa D., arkadaşının köpekleri için Ulus’tan kemik aldığını, araçla Yenimahalle’ye gittiklerinde ise söz konusu köpekleri can çekişirken gördüğünü savundu. Musa D. “Köpekler zaten sersemdiler. Bir köpeğe de araba çarptı. Araçtaki kemiklerin bir kısmını da köpeklere verdik” dedi.

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Diğer sanık Levent Ö. de araca bindiğinde arkadaşının elinde poşet olduğunu ancak poşette ne olduğunu bilmediğini savundu. İkili adli kontrol şartı tedbirinin kaldırılmasını talep ederek beraatlerini istedi.

İmza sayısı arttı

Mahkeme, müdahillik taleplerini kabul ederek yeni delillerin sunulması için yedi gün süre verdi.

Mahkeme, duruşmaya katılmayan Aydın G.’nin sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek, üç sanık hakkındaki bir günlük adli kontrol şartını üç güne çıkardı. Ayrıca 3 sanığın sonraki duruşmaya katılmamaları halinde tutuklama kararı verilmesine hükmetti.

‘Sahipli sahipsiz ayrımı kalksın’

Öldürülen üç köpeğin sahibi Buket Özgünlü’nün avukatı Tuğba Görsoy, sanık ifadelerinin birbiriyle çeliştiğini söyledi.

Görsoy, duruşmanın ardından şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu, sanıkların yalan söylediğini gösteriyor. Umuyoruz ki adalet tecelli edecek. Bu hayvanlar sahipli oldukları için sanıklar mahkeme karşısına çıktı. Biz kanun koyuculardan sahipli sahipsiz hayvan ayrımının ortadan kaldırılmasını, sokakta yaşayan hayvanları istismar edenlerin de mahkemelerde yargılanmasını, özellikle idari para cezasıyla yetinilmemesini talep ediyoruz. Umuyoruz ki 10 Ekim’e ertelenen duruşmada o gün karar çıkacak ve tüm Türkiye’ye örnek olacak.”

Özgünlü de şu ifadeleri kullandı: “Biz sahipli sahipsiz ayrımı yapmıyoruz. Hepsi bizim. Parkta baktığım 16 can da bize aitti. Sanıklar duruşmada yalan beyanda bulundular. Büyükşehir belediyesinin raporunda bitkiye bile zarar veren maddeler bulundu. Hayvanların ciğerlerinde de bu maddeler bulundu.”