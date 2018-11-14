‘Batı’ bildiğiniz batı değil: Merkel Trump’a karşı Macron’u tuttu, AP’de yuhalandı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Ordusu kurulması yönündeki teklif nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’la tartışmaya giren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a destek verdi. Merkel, AP’de konu ile ilgili yaptığı konuşmada aşırı sağcılar tarafından yuhalandı.

Macron’un ‘Avrupa Ordusu’ kurulması yönündeki önerisine Trump NATO’yu zayıflatacağı gerekçesiye karşı çıkarken “Biz olmasak Almanca konuşuyor olurdunuz” (2. Dünya Savaşı’nda ABD’nin verdiği desteği hatırlatıyor) demişti.

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Deutsche Welle’nin aktardığına göre, Avrupa Parlamentosu’nda bir konuşma yapan Merkel özetle şunları söyledi: “Geçen senenin gelişmelerine bakacak olursak, aslında önemli olan, gerçek bir Avrupa ordusunun kurulması vizyonu için çalışmamızdır. Avrupa’da kurulacak bir ordu, NATO’ya karşı değil, NATO içindeki transatlantik işbirliğine paralel bir oluşum olabilir. Sadece daha güçlü bir Avrupa, Avrupa’yı savunacak. Eğer toplumumuzu korumak istiyorsak Avrupa kaderini kendi eline almalıdır.”

Göç ve ekonomik konuların da yer aldığı ‘Avrupa’nın geleceği’ başlıklı konuşma sırasında Merkel, AP milletvekilleri tarafından birçok kez yuhalandı. Milletvekillerinin Alman haber ajansı dpa ile paylaştığı bilgilere göre Merkel’e yuhalama şeklinde yapılan protestolar özellikle aşırı sağcı milletvekilleri tarafından gerçekleştirildi. İngiltere’nin sağ popülist Bağımsızlık Partisi (UKIP) milletvekillerinin de bu protestoya katılanlar arasında olduğu ifade edildi.

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Konuşmasında kendine yapılan protestoya atıfta bulunan Merkel, “Bu protesto, (konuşmamda) olayın özüne değindiğimi gösteriyor. Bu güzel ve şeref verici” dedi. AP Başkanı Antonio Tajani ise protestolarla ilgili olarak “Oturumda acaba bir veterinere mi ihtiyacımız var?” sorusunu yöneltti.