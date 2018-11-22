Batı Avrupa’dan boş dönen TIR sayısı yüzde 260 arttı

Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve ithalata getirilen ek vergiler nedeniyle Avrupa’ya dolu gidip boş dönen TIR’ların sayısı katlandı.

Dünya’da yer alan habere göre geçen yıl ilk 10 ayda 40 bin araç ülkeye boş dönerken, 2018’de sayı 70 bine çıktı. Batı Avrupa’dan boş dönüşlerdeyse artış yüzde 260.

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İlk 10 ayda boş giriş yapan Türkiye plakalı araçların sayısı yüzde 6 azalmasına rağmen, yabancı araçların oranı yüzde 34 arttı.

Aylık bazda Avrupa’dan 6 bin 700, Irak ve Suriye’den 45 bin, Azerbaycan ve Gürcistan’dan 12 bin, İran’dan 1700, Rusya’dan 400 olmak üzere toplam 70 bin Türkiye plakalı araç ülkeye boş dönüyor.

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“İhracat yükünü taşıyan fakat dönüşte yük bulamayan Türk nakliyeciler büyük zararlarla boş dönmek zorunda kalıyor ve bu sebeple de zor günler geçiriyor” diyen Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) uyardı: “Bu durum ihracat navlunlarında* zorunlu artışa neden olurken, ithalat yönünde de zararına taşıma yapılmasına sebebiyet veriyor.”

*Navlun: Taşıyıcı tarafından, taşınacak yük için istenen ücret.