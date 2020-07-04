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Bataklık Operasyonu’nda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu ve suç geliri operasyonu ‘Bataklık’ kapsamında yakalanan örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören’in de aralarında bulunduğu 67 zanlı Ankara emniyetindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Ankara başsavcılığınca, ‘suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt adına suç işleme ve örgüt faaliyeti çerçevesinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara ve İstanbul emniyet müdürlükleri yönetiminde başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 67 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Operasyon kapsamında 11 ilde gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören’in de bulunduğu 67’si Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Corona virüsü önlemleri kapsamında, aralıklı oturtularak üç otobüsle adliyeye getirilen şüpheliler, Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen tarafından sorgulanacak.

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