Bataklık Operasyonu’nda 67 şüpheliden 34’ü tutuklandı

Uyuşturucu ve suç geliri operasyonu ‘Bataklık’ kapsamında aralarında örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören’in de bulunduğu 67 zanlıdan 34’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara başsavcılığınca, ‘suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt adına suç işleme ve örgüt faaliyeti çerçevesinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçları kapsamında yakalanan 67 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti.

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Ankara 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nde yapılan sorgulamanın ardından, 34 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 33 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında bakanlığın verilerine göre toplamda 11 kentte 94 şüpheliden iki örgüt lideri dahil 74 kişi gözaltına alınmış, 85 ikamet ile 25 işyerinde baskın yapılmıştı.