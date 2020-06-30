Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Bataklık Operasyonu’: 11 kentteki baskında 74 kişi gözaltında, 70 milyon liraya el kondu

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu şebekesine yönelik yapılan ‘Bataklık Operasyonu’nun sonuçlarını paylaştı.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, 11 kentte 94 şüpheliden iki örgüt lideri dahil 74 kişi gözaltına alındı. 85 ikamet ile 25 işyerinde baskın yapıldı.

Reklam

Banka hesaplarındaki 70 milyon liraya el konduğunu belirten bakanlık, yedi kiralık kasanın da arandığını dile getirdi.

Bakanlığın ‘cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirleri operasyonu’ diyerek duyurduğu operasyonun bilançosu şöyle:

SON HABERLER

‘Çoklu baro’ teklifi TBMM’de

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığı’na sunduklarını bildirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...