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Başvuru sonrası Demirtaş’ın avukatı: Birkaç gün içinde tahliye edilecek

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, “Hiç kuşkum yok birkaç gün içinde Sayın Demirtaş bence tahliye edilecek” dedi.

Fotoğraf: HDP

Demirtaş için Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye başvurusunda bulunuldu. Demirtaş’ın avukatlarının önceki gün yaptığı tahliye başvurusu henüz sonuçlanmadı.

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K24’e konuşan Demirtaş’ın avukatı Karaman, Demirtaş’la ilgili yaptıkları başvuruyla ilgili bilgi verdi.

Karaman şöyle konuştu: “Sayın Demirtaş’ın şu ana kadar bırakılmaması zaten başlı başına bir ayıp. Hukuki bir ayıptır. Özellikle cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra ve adaylığı resmi olarak açıklandıktan sonra tutulması hukuki bir kabul edilemez. Hiç kuşkum yok birkaç gün içinde Sayın Demirtaş bence tahliye edilecek.”

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