Başsavcılık, Leyla’nın müebbet hapis cezası alan amcasının tahliye kararına itiraz etti

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan dört yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Yusuf Aydemir ile ilgili Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesinin tahliye kararına itiraz etti.

Fotoğraf: DHA

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan amca Yusuf Aydemir’in üst mahkemedeki değerlendirme sonucu tahliyesinin kararlaştırılmasının ardından Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesine dilekçe gönderdi.

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Başsavcılığın itiraz dilekçesinde, amca Yusuf Aydemir’in tahliyesine yönelik verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi.

Yusuf Aydemir ile Leyla’nın babası arasında ‘uzun zamandır süre gelen husumet bulunduğu, bunun gizli tanıklar ile tüm dosya kapsamındaki taraf ve tanık ifadelerinden anlaşıldığı’ aktarılan itiraz dilekçesinde, dava dosyasındaki tanık ve gizli tanık beyanlarının birbirini doğruladığı, Leyla’nın son olarak ‘amcası tarafından kaçırıldığı ve akabinde öldürüldüğünün’ anlaşıldığı savunuldu.

Leyla’nın kaybolduğu andan itibaren yaşanan gelişmelere bakıldığında, ‘sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyete yeter delil bulunduğu’ kaydedilen dilekçede, şu ifadeler yer aldı: “Sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, sanık hakkında mahkumiyete yeter deliller, atılı suçun CMK 100. maddede yer alan katalog suçlardan olması, sanık tarafından yaşadıkları çevre ve ailevi durumları, tanıklara yönelik baskı, delilleri gizleme faaliyetlerinde bulunma ihtimali dikkate alınarak sanık hakkında verilen tahliye kararının itirazen kaldırılması, itirazımızın yerinde görülmemesi halinde itirazın değerlendirilmek üzere Erzurum Bölge Adliye 2’nci Ceza Dairesine gönderilmesi saygıyla arz ve talep olunur.”

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‘Tekrardan otopsi talebinde bulunacağız’

Ailenin avukatlığını yapan Erdoğan Tunç, yeniden görülecek davada, otopsi tutanağı ile sonraki raporlar arasında açıklanmamış noktalar bulunması nedeniyle yeniden otopsi yapılması talebinde bulunacaklarını bildirdi.

Avukat Tunç, AA muhabirine, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nin, yedi sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği kararı bozduğunu ve müebbet hapse çarptırılan tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir’in de tahliyesinin kararlaştırıldığını anımsattı.

Soruşturmanın daha ‘ciddi yürütülmesi ve faili meçhule dönüşmemesi’ gerektiğini ifade eden Tunç, şöyle konuştu: “Fail ve failler bu sanıkların içerisinde, belki tanıkların içerisinde de olabilir. Belki de ismi dosyada hiç olmayan kişililerin de bu işin içerisinde parmağı olabilir. Yargılanan sanıkların üzerinde ciddi derecede şüphe var. Ancak şüpheye yer verilmeyecek şekilde hem kamuoyu vicdanını tatmin edecek hem de adil yargılanma hakkını ihlal etmeyecek şekilde bir süreç yürütmemiz gerekiyor.”

Erdoğan Tunç, otopsi raporlarında bazı sıkıntıların söz konusu olduğunu belirterek, raporları karşılaştırdığında bazı şeylerin açıklanmadığını ve bunların netliğe kavuşturulması gerektiğini şöyle dile getirdi: “Ölüm sebebinin belirlenmemesi her ne kadar kısmen kabul edilebilir olsa da ilk otopsi tutanağı ile sonraki raporlar arasında açıklanmamış bazı noktalar var. Bunların netleştirilmesi açısından biz mahkeme heyetinden tekrardan otopsi talebinde bulunacağız. Eksik gördüğümüz kısımların hepsini ayrıntılı bir şekilde mahkemeden talep edeceğiz. Dosyaya katkı sunabilecek gerek otopsi raporunda, gerekirse Leyla’nın mezarının tekrardan açılıp bütün delil ve verilerin yeniden masaya yatırılması, en ufak hiç bir detayın göz ardı edilmemesi, dosyaya büyük katkı sunacaktır.”

Amca Yusuf Aydemir’in avukatı Fatih Kaya ise gazetecilere, Leyla’nın cesedi bulunmadan önce bir kişinin sosyal medya hesabından, “Leyla kızımız dedesinin köyünde dere kenarında ölü olarak bulunmuştur” şeklinde bir paylaşım yaptığını belirtti.

Paylaşımı yapan kişinin tespit edilemediğini kaydeden Kaya, şunları aktardı: “Eğer soruşturma makamı o gün etkin bir araştırmayla köyde arama yaptırmış olsaydı, Leyla’nın cesedi bir evde bulunabilirdi. Bu bir ihtimaldir. Bu ‘fail illa o köydendir’ anlamına gelmesin. Bu şekilde yorumlamak da istemiyorum ama etkin bir soruşturma kapsamında bunun yapılmaması büyük bir hatadır.”