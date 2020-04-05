Başsavcılık itiraz etti: Ceren Damar’ın katiline canavarca hisle öldürmekten de ceza verilsin

Ankara’da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’i okuldaki odasında öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet’e verilen cezaya başsavcılık itiraz etti.

Fotoğraf: DHA

Hikmet’e ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

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Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazında sanığa ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme‘ maddesinden de ceza verilmesi gerektiği savunularak şu ifadeleri kullanıldı: “Sanığın ilk olarak tabanca kullanması sonrasında da maktuleyi 17 kez bıçaklayarak öldürmesi nazara alındığında, sanığın eylemleri sebebiyle ‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle’ kasten öldürme suçunun nitelikli halinin yanında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek’ kasten öldürme nitelikli halinden de hüküm kurulması gerektiği değerlendirilmekle, usul ve esas yönünden yasaya aykırı bulunduğunda kararın istinafen kaldırılması arz olunur.”

2 Ocak 2019’da yaşanan cinayette, Hikmet’in akademisyen Damar’a önce iki el ateş edip, ardından 17 defa bıçakladığı tespit edilmişti. Sanık avukatı Vahit Bıçak dava süreci boyunca yaptığı savunmalarla tepki çekmiş, olayın bir kadın cinayeti olmadığını, Damar ile Hikmet arasında bir ilişki olduğunu hatta asıl mağdurun müvekkili olduğunu iddia etmişti.