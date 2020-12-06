Başsavcılık: Gercüş’teki soruşturmada kamu görevlisi şüpheli tespit edilmedi

Batman başsavcılığı, Gercüş ilçesinde bir çocuğun istismara uğradığı yönündeki ifadesi sonrası başlatılan soruşturmada bir kişinin tutuklandığını, şüphelilerin arasında kamu görevlisi bulunmadığını açıkladı.

Fotoğraf: Arşiv

Savcılığın yazılı açıklamasında, mağdur çocuğun savcılığa 12 Kasım’da gelerek ‘kendisine tecavüz edildiğini ve hamile kaldığını beyan ettiğini’ aktardığı ifade edildi.

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İlçe sınırlarında gerçekleşen olayın soruşturma dosyasının 17 Kasım’da Gercüş başsavcılığına yollanıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A. 13.11.2020 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hâkimliğinin 18.11.2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir. Konu ile ilgili soruşturma süreci titizlikle devam ettiği hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bakanlık: Çocuk, merkezimize yerleştirilmiştir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da başlatılan adli sürece dahil oldu.

Bakanlığın, olay ile ilgili bilgilendirmesinde şunlar kaydedildi: “Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından olayın vuku bulduğu tarihte yapılan adli çalışmanın akabinde çocuğumuz farklı bir ildeki Çocuk Koruma İlk Müdahale Merkezimize yerleştirilmiştir. Halen kuruluşta kalmakta olan çocuk ile ilgili bakım ve sağlık tedbiri kararı talep edilmiş ve gerekli mesleki çalışma başlatılmıştır. Gizlilik kararı çerçevesinde yürütülen adli sürece İl Müdürlüğü Hukuk Birimi tarafından müdahil olunmuştur.”