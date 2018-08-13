Başsavcılık: ‘Ekonomik saldırılara hizmet edenler’e soruşturma başlatıldı

İstanbul başsavcılığı, ‘ekonomik saldırıların amacına hizmet eden haber, yayın, paylaşım yapan ya da eylemlerde bulunanlar’ hakkında soruşturma başlattı.

ABD ile Türkiye arasında devam eden gerilimle eş zamanlı olarak ABD Doları Türk Lirası karşısında değer kazanmıştı.

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Doların dün 7 lirayı aşması sonrası hükümet bazı adımların atılacağını bildirmiş, mevduatlara el konacağı ya da dövizlerin liraya çevrileceği yönünde ortaya atılan iddiaları yalanlamıştı.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında yeni bir soruşturma açıldığı kaydedildi.

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Açıklamada şunlar ifade edildi: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber yazılı ve görsel yayın operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK Mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır.”