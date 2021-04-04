Başsavcılık: ‘Amiraller bildirisi’ne öncülük edenler tespit edildi

Duygu Yılmaz bundan yedi yıl önce zeytin çekirdeğinden yola çıkıp girişimciliğe koyuldu. Ortaklarıyla kurduğu şirket farklı üreticilerin dikkatini çekti; çok sayıda ödül aldı, dünyanın en başarılı girişimci gençleri arasında gösterildi. Zeytin çekirdeğinden biyo plastik üretiminden sonra şimdi de bitkisel atıklardan vegan deri üretimine başladı.