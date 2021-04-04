Başsavcılık: ‘Amiraller bildirisi’ne öncülük edenler tespit edildi

Ankara başsavcılığı, emekli amirallerin bildirisine ‘öncülük eden kişilerin tespit edildiğini’ duyurdu.
Başsavcılık, ‘bildiriyi hazırlayanlarla, varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla’ resen başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.
‘Tespit edilen’ isimlerin kısa süre içinde ifadeye çağrılması bekleniyor.
Ne olmuştu?
103 emekli amiral, Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevisi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümete ‘yol göstermiş’, “O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün” demişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bildiriyi ‘zevzeklik’ olarak değerlendirmiş, “İktidar bildirinin üstünde tepiniyor” demişti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bildiriyi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirimişti.
“Sahte gündemler tutmaz” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ekonomi üzerinden Erdoğan’a seslenmişti.
HDP, hükümetten gelen tepkileri, ‘siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktır’ diye yorumlamıştı.