Başsavcılığın Timtik ve Ünsal’ın tahliye talebi görüşü: Dosyadan karar verilsin

CANAN COŞKUN

Yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, adil yargılanma talebiyle tuttuğu ölüm orucunun 238. gününde yaşamını yitiren Ebru Timtik ve orucun 209. gününde olan Aytaç Ünsal’ın tahliye talebine ilişkin mütalaasını açıkladı. Timtik’in öldüğü gün verilen mütalaada, mütalaa vermeye gerek olmadığını, dosya üzerinden karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Savcı Faik Ersöz tarafından verilen mütalaada, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 104/3. maddesi uyarınca Yargıtay’a yapılan tahliye talebiyle ilgili inceleme ile karar verilmesi gerektiği belirtildi.

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Aynı kanunun 105. maddesini de atıf yapan savcı, duruşma dışında bu karar verilirken savcının görüşünün alınmayacağını kaydetti.

Ne olmuştu?

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatları 12 Eylül 2017’de başlayan operasyonlarla tutuklanarak hapse kondu. Tutukluluklarının birinci yılında hakim karşısına çıkan avukatlar tahliye edildi. Tahliye kararının üzerinden bir gün geçmeden tekrar tutuklama kararı çıkarıldı.

Tahliye kararını veren hakim başka bir mahkemede görevlendirildi. Yeni mahkeme başkanının görevlendirildiği heyet, 20 Mart 2019’da 18 avukatı ‘terör örgütü kurma ve yönetme‘ ile ‘terör örgütü üyeliği‘ suçlamasıyla toplam 159 yıl hapis cezasına çarptırdı. 27 Ağustos’ta ölüm orucundayken yaşamını yitiren Ebru Timtik 13 yıl altı ay, ölüm orucunu sürdüren avukat Aytaç Ünsal ise 10 yıl altı ay hapis cezasına mahkum edildi. İstinaf mahkemesi yerel mahkemenin kararını 15 Ekim 2019’da onadı.

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ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın da aralarında bulunduğu bazı avukatlar 5 Şubat 2020’de açlık grevine başladı. Timtik ve Ünsal, 5 Nisan’da açlık grevini ölüm orucuna çevirdi.

Timtik ölüm orucunun 210. gününde, Ünsal da 179. gününde sağlık durumlarının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Adli Tıp Kurumu uzmanları, raporlarında iki avukat için ‘Hapishanede kalmaları uygun değildir’ raporu verdi. Rapora karşın yargılamayı yapan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi avukatların tahliye talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi de 14 Ağustos’ta avukatların tahliye talepli tedbir başvurusu reddetti.

Dosya ile ilgili inceleme yapan Yargıtay’ın vereceği karar, durumu kritik olan Aytaç Ünsal için hayati önem taşıyor.