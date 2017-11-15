Başsavcıdan ‘Sempati FETÖ üyeliğine yeterli kanıt olmaz’ diyen Yargıtay’a eleştiri

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Yargıtay’ın ‘sempati duymanın’ tek başına ‘FETÖ üyeliği’ne yeterli kanıt olamayacağı yönündeki kararını eleştirdi.

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, geçen günlerde, Gülen Cemaati’nin sohbetlerine katılan ve çocuğunu okullarında okutan kişinin ‘FETÖ üyeliği’nden aldığı altı yıl üç ay hapis cezasını “Örgüte sadece sempati duymak, üyelik için yeterli kanıt değil” diyerek bozmuştu.

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Gazetecilere konuşan başsavcı Kocaman, Yargıtay kararına katılmadığını belirterek, bunu eleştirdiğini söyledi.

“Örgütle mücadelenin devam ettiği bu süreçte, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin kararının doğru olmadığını düşünüyorum” diyen Kocaman, normal bir vatandaşın dini duygularla cemaat sohbetlerine gitmesini ‘FETÖ üyeliği’ için tek başına delil kabul etmediklerini kaydetti.

Başsavcı şöyle devam etti: “Örneğin terörist ele başının talimatı sonrası Banka Asya’ya para yatıranlar terör örgütü üyesidir. Karar Yargıtay Ceza Genel Kurulu’ndan geçene kadar alınacak kararlarda aynı kriterlerle devam edeceğiz. Karar tekrar dairenin önüne gelir. Daire onar. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda geçer, o zaman hepimizi bağlar. Ama şu aşamada biz katılmıyoruz. Belki mahkeme direnecek… Şu anda belli değil ne olacağı. Ben umudumu koruyorum. Değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizi şu aşamada etkilemez. FETÖ’yle mücadele kararlı bir şekilde devam edeceğiz.”

Bank Asya ana kriter

Kocaman, Ankara’da 15 bin ‘ByLock’ kullancısı tespit ettiklerini belirterek polisteki yoğunluk nedeniyle hepsini soruşturamadıklarını ifade etti.

Başsavcı, 17-25 Aralık operasyonlarının ‘FETÖ’ yöneticileri için milat olmadığını anlatarak “Bank Asya bizim ana kriterimiz. 17-25’ten önce kredi çekmiş, taksit yatırmış kişiler değil. FETÖ elebaşının talimatıyla hesap artışı yapanlar bizim için ciddi şüphelidir” diye konuştu.

Kocaman, geçmişte ‘kripto FETÖ’cüler’ olduğu için devletin hızlı karar alamadığını kaydetti.