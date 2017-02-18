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Yaramazlara biraz batar!

Başsavcı vekilinden ‘Hayır’cılara gözdağı: PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar

 

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu’nun, 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumda ‘Hayır’ diyeceklerin ‘PKK ile aynı muameleyi göze aldıklarını’ savunduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Kayafoğlu Twitter hesabından, ayrı ayrı tarihlerde “PKK anayasa referandumunda ‘Hayır’ çağrısı yapmış. Sandıkta ‘Hayır’ diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok” ve “Referandumda ‘Hayır’ diyeceklerin dikkatine. Vereceğiniz ‘Hayır’ oyu aynı zamanda PKK’ya destek oyudur. Haberim yoktu demeyin” mesajlarını paylaştı.

Kayafoğlu, başka bir paylaşımındaysa HDP’lilerin tutuklanmasıyla ilgili, “HDP’lilerin tutuklanmalarına ABD ve Avrupa’dan gelen tepkilere bakarsak Türkiye doğru yoldadır. Gevşekliğin sırası değil. Anladıkları dil bu” diye yazdı.

Kayafoğlu, paylaşıma gelen tepkiler üzerine önce profil fotoğrafını ve unvan bilgisini, daha sonra paylaşımlarını sildi.

HSYK’den Kayafoğlu’nun paylaşımlarına ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

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