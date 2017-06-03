Başsavcı Mustafa Alper’in ölümüyle ilgili soruşturmada üçüncü tutuklama

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in aracına kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada, kamyonun bağlı bulunduğu şirketin şantiye sorumlusu İbrahim Yağız tutuklandı.

Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli, 10 Mayıs’ta merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Kocabaş D Tipi İnfaz Kurumu’na gitmek için yola çıkmıştı.

Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi Salihağa Mevkii’nde yan yoldan çıkan hafriyat kamyonu, Alper ve Akşehirli’nin bulunduğu araca önce çarpmış, sonra da üzerine devrilmişti.

Alper’in darbe girişiminin ardından ilk iddianameyi hazırlaması ve ‘FETÖ’ soruşturmalarında etkin bir isim olması nedeniyle, suikast şüphesi de gündeme gelmişti.

Kamyon şoförü Uğur Tufan ve kamyon sahibi Zeki Akyol tutuklanmıştı.

Önceki gün gözaltına alınan kamyonun bağlı bulunduğu şirketin şantiye sorumlusu İbrahim Yağız, bugün adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.