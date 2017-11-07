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Başsavcı Mustafa Alper’in ölümüne neden olan kamyon şoförüne 12 yıl hapis

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Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförününün ölümüne neden olmak suçundan yargılanan kamyon şoförüne 12 yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli, 10 Mayıs’ta merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Kocabaş D Tipi İnfaz Kurumu’na gitmek için yola çıkmıştı.

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Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi Salihağa mevkiinde yan yoldan çıkan hafriyat kamyonu, Alper ve Akşehirli’nin bulunduğu araca önce çarpmış, sonra da üzerine devrilmişti.

Alper’in darbe girişiminin ardından ilk iddianameyi hazırlaması ve ‘FETÖ’ soruşturmalarında etkin bir isim olması nedeniyle, suikast şüphesi de gündeme gelmişti. Kamyon şoförü Uğur Tufan tutuklanmıştı.

Şoföre hapis

Alper ve Tufan

Tufan, kamyonun sahibi Zeki Akyol, şantiye şefi İbrahim Yağız ve şantiye sorumlusu Ali Ünlüer hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep’ olmak suçundan iki yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Denizli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, şoför Uğur Tufan’a 12 yıl hapis cezası verdi.

Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar beraat etti.

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