Diken

Yaramazlara biraz batar!

Başsavcı eleştirileri yanıtladı: Tahir Elçi soruşturması nereye varırsa varsın nihayete erecek

Share17
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 17

 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Tahir Elçi cinayetinin sürüncemede bırakılmadığını belirterek ‘sonu nereye varırsa varsın’ soruşturmayı nihayete erdireceklerini söyledi.

Elçi’nin cenazesinden… Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Elçi, 28 kasım 2015’te Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken polisin PKK’lıları kovaladığı sırada ateşlenen bir kurşunla can vermişti. Eşi Türkan Elçi, cinayetin ‘faili meçhul’ler arasına katılacağından kaygı duyduğunu söylemiş, aydınlatılmayacağının ilk günden belli olduğunu söylemişti.

Reklam

Basın toplantısı düzenleyen Güre, Elçi soruşturmasının devam ettiğini, baronun açıklamalarının aksine soruşturmanın şeffaflıkla yürütüldüğünü ifade etti.

Sürecin Türkan Elçi ve barodan heyetle paylaşıldığını aktaran başsavcı, şunları kaydetti: “Soruşturmayla ilgili sürekli toplantı yapılarak bilgilendirme yapılmış ve taleplerinin tamamının karşılanmıştır. Resen de yapılması gereken soruşturma işlemlerine devam edilmektedir. Tüm aşamalardan Diyarbakır Barosu, Türkan Elçi ve avukatlarının bilgisinin olduğu hususunu belirtmek isteriz. Diyarbakır Barosu başkanlığının ‘dosyanın sürüncemede bırakıldığı, örtbas edildiği’ yönündeki açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu soruşturmanın sonu nereye varırsa varsın nihayete erdireceğiz.”

Vurulduğu yerde anıldı: Tahir Elçi iki yıldır yok

Savcılık, öldürülen Tahir Elçi’yi ‘terörist’ ilan etti

Parktan Tahir Elçi’nin ismini silen kayyım: Kaymakamlığa karar ulaşmamıştı

Kayyımın ‘toplumsal hafıza’ ayarı: Parktan Tahir Elçi ‘gitti’, korucunun ismi geldi

Müzisyenler Hüsnü Arkan ve Erkan Oğur, Tahir Elçi şahsında ‘tükenmiş nefesler’ için bir arada: Tutuşsun

HDP’nin Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması için verdiği önerge reddedildi

10.53’te Sur’da zaman durdu: Tahir Elçi, vurulduğu sokakta anıldı

VİDEO | Amedspor, Tahir Elçi’yi ‘güvercin koreografisi’yle andı

Tahir Elçi, em te ji bir nakin (*)

Türkan Elçi: Faili meçhul kervanına Tahir’in katılmak üzere olduğunu görebiliyorum

Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi: Bu cinayetin aydınlanmayacağı ilk günden belliydi

Share17
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 17

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...