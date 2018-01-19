Başsavcı eleştirileri yanıtladı: Tahir Elçi soruşturması nereye varırsa varsın nihayete erecek

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Tahir Elçi cinayetinin sürüncemede bırakılmadığını belirterek ‘sonu nereye varırsa varsın’ soruşturmayı nihayete erdireceklerini söyledi.

Elçi, 28 kasım 2015’te Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken polisin PKK’lıları kovaladığı sırada ateşlenen bir kurşunla can vermişti. Eşi Türkan Elçi, cinayetin ‘faili meçhul’ler arasına katılacağından kaygı duyduğunu söylemiş, aydınlatılmayacağının ilk günden belli olduğunu söylemişti.

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Basın toplantısı düzenleyen Güre, Elçi soruşturmasının devam ettiğini, baronun açıklamalarının aksine soruşturmanın şeffaflıkla yürütüldüğünü ifade etti.

Sürecin Türkan Elçi ve barodan heyetle paylaşıldığını aktaran başsavcı, şunları kaydetti: “Soruşturmayla ilgili sürekli toplantı yapılarak bilgilendirme yapılmış ve taleplerinin tamamının karşılanmıştır. Resen de yapılması gereken soruşturma işlemlerine devam edilmektedir. Tüm aşamalardan Diyarbakır Barosu, Türkan Elçi ve avukatlarının bilgisinin olduğu hususunu belirtmek isteriz. Diyarbakır Barosu başkanlığının ‘dosyanın sürüncemede bırakıldığı, örtbas edildiği’ yönündeki açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu soruşturmanın sonu nereye varırsa varsın nihayete erdireceğiz.”