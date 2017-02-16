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Yaramazlara biraz batar!

Başsavcı duyurdu: Zencani, zimmetine geçirdiği parayı getirmeden idam edilmeyecek

 

Üstü kapatılan 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi işadamı Rıza Sarraf’ın ortağı olarak da anılan İranlı Babek Zencani’nin onanan idam cezasının zimmetine geçirdiği paraları geri vermeden uygulanmayacağı açıklandı.

Zencani idam cezasına çarptırıldığı anda gözyaşlarını tutamamıştı. Fotoğraf: Reuters

İranlı işadamı, yargılama sırasında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerdeki şirketler aracılığıyla hükümet adına sattığı milyonlarca varil petrolden usulsüz gelir elde etmekle suçlanmıştı.

İddianamede, Zencani’nin İran devletinden dolandırdığı paranın 2,7 milyar doları bulduğu belirtilmişti.

Zencani’nin idamıyla ilgili bir soruya cevap veren başsavcı Muhammed Cafer Muntazeri, “Zencani hakkında verilen hüküm kesindir. Fakat çaldığı ve büyük bölümü yurtdışında tutulan paralar geri gelmeden karar uygulanmayacak” diye konuştu.

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