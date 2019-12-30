Başsavcı, Arınç’ın damadına verilen beraat kararının bozulacağını düşünüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 2019’da ‘FETÖ’ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 6 bin 831 kişi hakkında dava açıldığını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman (Fotoğraf: Arşiv)

Gazetecilerle bir araya gelen Kocaman, bu davalarda 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 1107 kişi tutuklandığını, 754 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını söyledi.

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Kocaman, ‘FETÖ’yle mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirterek, “Çok ciddi bir operasyonel güçlerinin kalmadığını düşünüyoruz” dedi.

Arınç’ın damadı

Başsavcı Kocaman, ankesör soruşturmaları kapsamında ‘FETÖ’ üyeliği suçlamasıyla yargılanıp ‘delil yetersizliği’nden beraat eden Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’le ilgili de değerlendirme bulundu.

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin kasım ayı başında gerekçeli kararını açıklamasının ardından Ankara başsavcılığı, Yeter hakkında verilen beraat kararının bozulması için istinaf mahkemesine başvurmuştu.

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Başsavcı Kocaman itiraza ilişkin şöyle konuştu: “Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya, dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum.”

Yeter de itiraz etmişti

Beraat kararına Arınç’ın damadı Yeter de itiraz etmiş, ‘yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması veya yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması’ maddelerinden beraat kararı verilmesini talep etmişti.

Yeter’in, ‘FETÖ’nün yönetim kademesinde olduğu belirtilen beş kişi ile 766 telefon görüşmesi olduğu kaydedilen gerekçeli kararda, bunlarda ‘içeriğin bulunmadığı’ gerekçesiyle suç sayılamayacağı belirtilmişti.

Yeter’in ‘delil yetersizliğiden’ beraat etmesinin, ‘ankesör’ olarak bilinen kapsamlı ‘FETÖ’ soruşturmalarını etkileyebileceği öne sürülmüştü.

Yavaş-Aygün tartışması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP’li Sinan Aygün arasındaki ‘rüşvet’ tartışmasına ilişkin de konuşan Kocaman, şunları söyledi: “Karşılıklı suç duyuruları var ve hepsiyle ilgili soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor.”

‘Ukrayna’dan iade talebimiz var’

Kocaman, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastiyle ilgili, “Ukrayna’dan bir iade talebimiz var. Nuri Gökhan Bozkır’ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz. Ülkemize iade edilmesini çok isteriz ve bildiği konuların olduğunu biliyoruz. Gerekli müracaatlar yapıldı Ukrayna’nın cevabını bekliyoruz” dedi.