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Başrolde yine Tolga Ciğerci: Sivasspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray ‘üçte üç’ yaptı

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Süper Lig’in üçüncü haftasında Sivasspor’u ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Fotoğraf: twitter.com/GalatasaraySK

Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılıların gollerini 41 ve 71’inci dakikalarda Tolga Ciğerci ve 83’üncü dakikada penaltıdan Bafetimbi Gomis kaydetti.

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Ciğerci, profesyonel futbol hayatındaki sekiz golün dördüne son üç lig maçında imza attı.

Bu sonuçla sezonun ilk üç haftasını kayıpsız geçen lider Galatasaray puanını dokuza yükseltirken, Sivasspor üç puanda kaldı.

‘Hepimiz Gomis’iz’

Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan’ın ırkçı söylemde bulunduğu Fransız golcü Bafetimbi Gomis’i tribünlere çağırarak destek verdi.

Taraftarlar maçtan önce dağıtılan Gomis maskelerini takarken, tribünlere de ‘Non au racisme’ (Irkçılığa hayır), ‘Hepimiz Gomis’iz’, ‘Irkçılık bir düşünce değil, psikolojik bir hastalıktır’ ve ‘Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Hz. Muhammed (SAV)’ yazılı pankartlar asıldı.

 


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