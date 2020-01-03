Basra’da petrol sahasında çalışan ABD vatandaşları ülkeyi terk etmeye başladı

ABD’nin, Irak’ın başkenti Bağdat’taki uluslararası havalimanına yönelik düzenlediği füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Kudüs Komutanı Kasım Süleymani ve Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i öldürmesi sonrası Demokrat Parti başkan aday adayları Bernie Sanders ve Elizabeth Warren, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hamlesini ‘umursamaz’ ve ‘tehlikeli’ olarak yorumladı.