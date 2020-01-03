Basra’da petrol sahasında çalışan ABD vatandaşları ülkeyi terk etmeye başladı

Irak Petrol Bakanlığı, Basra’daki yabancı petrol şirketlerinde çalışan ABD vatandaşlarının ülkeyi terk etmeye başladığını duyurdu.
ABD’nin İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Iraklı milis komutanı Ebu Mehdi el-Mühendisi’nin ABD güçleri tarafından öldürülmesinin ardından, ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı yapmıştı.
Bakanlığın yaptığı açıklamada ülkedeki petrol sahalarının tamamının faal olduğu, üretim ve ihracatın etkilenmediği belirtilirken, başka ülke vatandaşı çalışanların ise ülkeden ayrılmadığı ifade edildi.