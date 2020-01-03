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Yaramazlara biraz batar!

Basra’da petrol sahasında çalışan ABD vatandaşları ülkeyi terk etmeye başladı

Irak Petrol Bakanlığı, Basra’daki yabancı petrol şirketlerinde çalışan ABD vatandaşlarının ülkeyi terk etmeye başladığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Iraklı milis komutanı Ebu Mehdi el-Mühendisi’nin ABD güçleri tarafından öldürülmesinin ardından, ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı yapmıştı.

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Bakanlığın yaptığı açıklamada ülkedeki petrol sahalarının tamamının faal olduğu, üretim ve ihracatın etkilenmediği belirtilirken, başka ülke vatandaşı çalışanların ise ülkeden ayrılmadığı ifade edildi.

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