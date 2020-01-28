‘Başörtünü çıkarma’ tehdidine ‘yaşam tarzına müdahale’den hapis istemi

Başörtüsünü çıkarmak istediği için ablasına hakaret ve tehdit içerikli mesaj attığı öne sürülen kadın ve eşine, ‘Cebir veya tehdit kullanarak bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, C.B. isimli kadının, başörtüsünü çıkarmak istediğini söylediği ve kendisine kız kardeşi S.K. ile onun eşi K.K. tarafından cep telefonundan atılan mesajla tehdit ve hakaret edildiği belirtildi.

Reklam

S.K. ve eşi K.K.’nın WhatsApp üzerinden yolladığı mesajlar ile C.B.’nin yaşam tarzına müdahale ettikleri kaydedilen iddianamede, S.K. ve K.K.’nın, ‘Tehdit‘ ve ‘Cebir‘ veya ‘tehdit kullanarak bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçlarını işledikleri belirtildi.

S.K. ve K.K.’nın atılı suçlardan bir yıl üç aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenen iddianame, İstanbul Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verildi.