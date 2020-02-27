Başörtülülere hakaretle suçlanan Şişli, 17 Haziran’da hakim karşısına çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında, başörtülü kadın çalışanlara hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Şişli. (Fotoğraf: DHA)

İBB’den 27 Ocak’ta işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, kendilerine hakaret edildiği gerekçesiyle 31 Ocak’ta suç duyurusunda bulunmuştu. Şişli, İBB’deki görevinden açığa alınmış ve hakkında savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. Şişli, suçlamaları reddetmişti.

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İstanbul başsavcılığı, Şişli hakkında ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan üç yıldan dokuz yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlamıştı.

İstanbul 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi, Şişli’nin ‘şüpheli’, 19 kadının ‘müşteki’, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘katılan’ sıfatıyla yer aldığı iddianameyi kabul etti.

Sanık ve müştekilere davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, ilk duruşmanın 17 Haziran’da yapılmasına hükmetti.