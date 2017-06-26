Başörtülü kadın ve sakallı erkek emojileri çok yakında telefonlarda 

15 yaşındaki Suudi Arabistanlı çocuk Rayuf Alhumedi’nin sosyal medyada başörtülü emojilerin yer alması için başlattığı kampanya sonuç verdi.



Emojileri geliştiren sivil toplum örgütü Unicode konsorsiyumu, Almanya’da yaşayan Alhumedi’nin önerisini kabul etti.

Habertürk’ten Cem Sünbül’ün haberine göre Unicode tarafından hazırlanan emoji setlerinin son sürümünde sakallı erkek, başörtülü kadın ve dua için açılan elin de bulunduğu 56 yeni emoji yer alıyor.

Yeni emoji setlerinin iOS ve Android tabanlı cihazlara gelecek güncellemelerle yakında devreye girmesi bekleniyor.