Başörtülü İSMEK çalışanlarına hakaretle suçlanan İBB yöneticisine inceleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Şişli’nin geçen yıl temmuz ayında göreve getirilmesinden kısa süre sonra İSMEK’in bölge sorumlusu 20 kadınla toplantı yaptığı, toplantıda başörtüsüne yönelik hakaret içerikli cümleler kurduğu öne sürülmüştü.

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İBB yöneticisinin, kadınlara “Kimler bekar? Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanıza. İtfaiyecilerle bir gece düzenleyin, ne bu böyle herkes bekar” dediği iddia edilmişti.

Geçen ay işten çıkarılan kadınlar, Şişli hakkında savcılığa giderek ‘hakaret’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’dan suç duyurusunda bulunmuştu.

İnceleme başlatılmış

İstanbul’da bir etkinliğe katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Şişli hakkındaki iddialar soruldu.

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İmamoğlu şunları söyledi: “31 Ocak itibariyle süreci kurum içerisinde inceliyoruz. Bu konuda incelemelerimizi başlattık. İkincisi… Zaten bu konuyla ilgili yasal bir süreç de başlatıldı. Sürecin sonucu bizim, kurumumuz ve çalışma arkadaşımız açısından elbette çok önemli. Benim olduğum hiçbir yerde hiçbir çalışma ve yol arkadaşım, hiç kimseye –ister çalışma arkadaşlarımdan birisine ister herhangi bir vatandaşa- inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden, giyim ve kuşamından dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez. Zira bu şekilde davranan bir insan zaten benimle çalışmak istemiyor demektir. Bu insanla benim yan yana durma şansım yok. Böyle bir insanın da benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net. Bu konunun üzerinden, benim hassasiyetimi başka bir yöne çekmeye çalışanlara bunu duyuralım.”