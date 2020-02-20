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Yaramazlara biraz batar!

Başörtülülere hakaret ettiği öne sürülen İBB yöneticisine dokuz yıl hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında, başörtülü kadın çalışanlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan üç yıldan dokuz yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. 

Fotoğraf: DHA

İBB’den 27 Ocak’ta işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, kendilerine hakaret edildiği gerekçesiyle 31 Ocak’ta suç duyurusunda bulunmuştu. Şişli, İBB’deki görevinden açığa alınmış ve hakkında savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. Şişli, 11 Şubat’ta verdiği ifadesinde “Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım” diyerek suçlamaları reddetmişti. 

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İddianamede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘katılan‘ sıfatıyla yer aldı. İddianame kabul edilirse Şişli, asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. 

Şişli ve  Hayat Boyu Öğrenme Merkezi Genel Müdürü Erkan Duyar hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan dosyanın ayrıldığı ve valilikten soruşturma izni talep edildiği de belirtildi. 

Başörtülü çalışana hakaret ettiği öne sürülen İBB yöneticisi açığa alındı

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